La notizia si è diffusa immediatamente, a macchia d’olio. Per lui l’amore della gente è sempre stato lì a un passo, solo che Gabriele Iarrera non poteva sentirlo. Lui che, per i suoi 18 anni, compiuti in coma, si è trovato fuori dall’ospedale Piemonte i suoi compagni con tanto di magliette dedicate a fargli gli auguri. Quegli auguri che lui non ha mai potuto sentire.

Gabriele si è spento. Per lui l’intero comprensorio tirrenico si era mobilitato per una raccolta fondi mirata a dargli una nuova speranza di vita con costosissime terapie a Innsbruck, in Austria. Persino allo Stadio “Meazza” di San Siro, a Milano, durante una partita del suo Milan, è comparso uno striscione per lui. Accanto al giovanissimo guerriero c’è sempre stata la sua straordinaria famiglia che non lo ha mai lasciato solo, neanche per un istante. Oggi papà Franco, Mamma Enza e la sorella Ylenia si ritrovano di fronte a quel dolore immenso di aver dovuto lasciare la mano del loro Gabriele. Che ha lottato come un leone da quando, nell’aprile dello scorso anno, era rimasto coinvolto in un incidente stradale a Venetico. Era il 16 aprile 2022. L’auto a bordo della quale viaggiava Gabriele entrò in collisione con un ponteggio all’altezza della cosiddetta “Zona Vaccarino”.

Da allora Gabriele è rimasto in coma, a lottare per la vita. Una lotta che si è purtroppo amaramente spenta poche ore fa. Se ne va un ragazzo gioioso, con tanta voglia di vivere. Con un sorriso che sarà ricordato per sempre. Ciao Gabriele, la terra ti sia lieve.

