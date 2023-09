Sarà il cantante neomelodico Matteo Milazzo a esibirsi Domenica 24 Settembre in Piazza Vittorio Emanuele alle ore 21:30, in occasione della Festa di S. Tecla Vergine e Martire, Patrona del Comune di Mirto.

Matteo Milazzo è divenuto famoso per il brano “Bambola“, singolo uscito nel 2017, e per la partecipazione alle audition del talent musicale “X Factor” nel 2021, quando i giudici erano Emma Marrone, Hell Raton (Manuelito), Manuel Agnelli e Mika.

Giovedì 21 Settembre prenderà il via il triduo, predicato da Padre Calogero Frisenda e con la celebrazione della Santa Messa; Venerdì 22 Settembre ci sarà un tempo dedicato alle confessioni e sarà officiata un’altra Messa. Sabato 23 Settembre in mattinata sarà effettuata alle ore 12:00 la supplica a S. Pio (presso il monumento a lui dedicato nella parte alta del paese), mentre alle ore 15:30 si svolgerà una caccia al tesoro per i ragazzi. Alle ore 17:30, per il giorno della vigilia della Festa di S. Tecla, si concluderanno la novena e il triduo e, al termine della Santa Messa, saranno recitati i vespri solenni e si terrà la processione penitenziale con la reliquia di S. Tecla. In serata alle 21:30, presso la Piazza Vittorio Emanuele, si esibirà in un concerto il Corpo Bandistico “G. Verdi” di Mirto.

Domenica 24 Settembre, il giorno della Festa di S. Tecla, alle ore 10:00 la Banda Musicale eseguirà delle marce sinfoniche in Piazza, mentre alle 11:00 il Rev. Basilio Rinaudo, Vicario generale della Diocesi di Patti, celebrerà la Messa solenne nella Chiesa del Rosario. Al termine della celebrazione prenderà il via la processione della statua di S. Tecla per le vie del paese, mentre nel pomeriggio saranno eseguite altre marce sinfoniche dal Corpo Bandistico. Alle 21:30 ecco il concerto di Matteo Milazzo, a cui seguiranno il sorteggio e lo spettacolo dei fuochi d’artificio; l’illuminazione sarà a cura della ditta Mileti, mentre i giochi pirotecnici saranno curati dalla ditta Russo.