I primi passi mossi a Galati Mamertino. Di strada ne ha fatta tanta l’azienda Campisi Web di Giovanni Campisi. E di anni ne sono passati venti. Lunghi, belli, intensi, pieni di soddisfazioni.

Oggi Campisi Web ha punti vendita a Messina, Catania, Bronte e Palermo, oltre all’originaria Galati Mamertino che ha rappresentato un piccolo punto di partenza sul quale sono stati costruiti grandi traguardi. Oggi l’azienda è un punto di riferimento per le pubbliche amministrazioni e le aziende sul territorio regionale.

UN PO’ DI STORIA

Campisi Web nasce nel 2003 come agenzia impegnata in servizi web e consulenza informatica.

Nel 2004 arricchisce i propri servizi proponendo soluzioni Hardware & Software su Misura aprendo un punto vendita al pubblico in C/da San Basilio di Galati Mamertino. Oggi la struttura Fornisce Consulenza Software & Sistemistica a Scuole, Comuni e Aziende su Tutto il territorio Nazionale, grazie al proprio servizio di Assistenza Tecnica Qualificata che fornisce interventi 24 ore su 24 anche in teleassistenza.

Nel 2007 si parte con il Servizio Teleassistenza Remota

Nel 2008 Fornitore Ufficiale di Scuole di Ogni Livello & Comuni per installazione Laboratori & Sistemi Informatici

Nel 2009 Partner Aruba Servizi Hosting / PEC & Domini

Nel 2010 distribuisce prodotti Consumabili (Toner & Cartucce) Rigenerati grazie al partnership con un’azienda leader nella produzione diretta di cartucce riciclate/rigenerate. Siamo anche al vostro fianco aiutandovi a recuperare e smaltire i rifiuti tecnologici (RAE).

Nel 2011 Trasferimento Nuova Sede Con spazi più organizzati e accoglienti. Punto Vendita Con esposizione dei prodotti.

Nel 2012 Ampliamento Sala Server con upgrade di nuove macchine server & Nuovi Servizi WADSL

Nel 2013 Partner Aruba CDRL per Rilascio Firme Digitali e CNS

Nel 2014 Servizi ADSL & Connettività per Aziende con Profili Simmetrici

Nel 2015 Nuova Veste Web per il Nostro Portale di Servizi & Gestione dei Nostri Clienti

Nel 2016 Inaugurata nuova sede operativa di Capo D’Orlando – Piazza Caracciolo 15/16

FILOSOFIA AZIENDALE

Campisi Web non ha mai perso di vista il suo obiettivo principale, quello di proporsi ai clienti come punto di riferimento per tutto ciò che riguarda l’area IT, dalla scelta dei sistemi hardware e software a quella delle architetture di rete locale o geografica, dall’assistenza tecnica alla formazione, all’accesso ad internet e alla web presence.

Ovviamente non è facile operare in un ambiente nel quale le novità si susseguono a ritmi vertiginosi e il livello di specializzazione necessario è molto elevato, garantendo comunque i risultati su un così ampio spettro di problematiche.

Per contro, moltissime aziende sentono il bisogno di un’unica interfaccia che si occupi della Information Technology e non vogliono doversi preoccupare di mettere d’accordo chi si occupa del software con chi vende sistemi e questi ultimi con chi fornisce i servizi internet.

Sono in molti, quindi, ad apprezzare la filosofia aziendale di Campisi Web: “Un numero limitati di Clienti, seguiti al meglio”

OBIETTIVI

I campi in cui opera l’azienda sono molteplici, tutti relativi all’utilizzo di elaboratori elettronici e sistemi software integrati in modo da:

Introdurre in azienda i moderni sistemi di comunicazione integrando posta elettronica, fax, condivisione dei documenti, collegamenti Internet/Intranet, videoconferenza, telefonia.

Sviluppare su misura siti Web e di E-Commerce in grado di promuovere i vostri prodotti, la vostra politica aziendale e di distribuire informazioni commerciali e tecniche a livello globale.

Implementare una efficace politica di sicurezza utilizzando gli strumenti più adatti: Firewall, Antivirus per rete e Mail Server, sistemi Antispam, politiche di accesso, aggiornamenti software, sistemi di Backup e gruppi di continuità.

Intervenire tempestivamente con il nostro servizio di assistenza On Site in modo da permettervi di riprendere a lavorare nel più breve tempo possibile.

TUTTI I PRODOTTI COMMERCIALIZZATI E INSTALLATI PRESSO I CLIENTI SONO CERTIFICATI SECONDO LE NORME VIGENTI GRAZIE AL PARTNERSHIP CON I FORNITORI

Certificazione di sistemi di gestione e controllo qualità per l’attività di Assemblaggio di Personal Computer e vendita di componenti Hardware e Software secondo lo standard UNI EN ISO 9001:2008

Certificazione di sistemi di gestione ambientale per l’attività di Assemblaggio di Personal Computer e vendita di componenti Hardware e Software secondo lo standard UNI EN ISO 14001:2004

Certificazione IQNET per l’Assemblaggio di Personal Computer e vendita di componenti Hardware e Software secondo lo standard UNI EN ISO 9001:2008

Certificazione IQNET per l’Assemblaggio di Personal Computer e vendita di componenti Hardware e Software secondo lo standard UNI EN ISO 14001:2004

Servizi & prodotti offerti:

Campisi Web è in grado di offrire al cliente una vasrta gamma di servizi con la massima cura, tecnologia ed alta qualità.

Ecco alcuni degli impianti e servizi offerti:

Assistenza tecnica in laboratorio e ON SITE presso sede/abitazione cliente

Assistenza tecnica computer/accessori/stampanti e fotocopiatori

Assitenza tecnica cellularti etablet

Consulenza informatica

Toner e cartucce originali e compatibili

Siti web/e-commerce B2b e B2c

Rilascio firme digitali/PEC/Software fatturazione PA

Registrazione domini e servizi web hosting

Servizi di connettività WADSL/IP statici/Profili simmetrici fino a 100 mega

Servizi professionali di posta elettronica

Computers/Notebook/Tablet/stampanti ed accessori informatica

Arredamento ufficio/Laboratori multimendiali/Sale server

Titolare Azienda Giovanni Campisi

VANTAGGI DEL SERVIZIO WADSL

SENZA CANONE TELEFONICO

Fondata nel 2010, Microwifi SRL è un operatore Nazionale di telecomunicazioni, leader nel campo della banda ultra- larga per il mercato residenziale e delle imprese.

La società ha raggiunto il ruolo di riferimento di mercato regionale grazie all’impegno condiviso con i propri partner, nel diffondere, specialmente in territori rurali e nei piccoli comuni, soluzioni professionali ad alto contenuto tecnologico ed efficienza.

Il nostro servizio adsl non usa la linea telefonica e quindi non dovrai pagare il canone delle compagnie telefoniche

NAVIGAZIONE SENZA LIMITI

Servizio adsl FLAT attivo 24/24 senza limite di traffico e di tempo.

SUPPORTO TECNICO QUALIFICATO

Garanzia di un supporto postvendita onsite entro 6 ore dalla chiamata.

SUPPORTO COMMERCIALE PERSONALE

Commerciale personale per studiare insieme eventuali upgrade e modifiche del contratto

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO ATTIVO 7 GIORNI SU 7 ANCHE FESTIVI

Microwifi srl mette a disposizione il proprio supporto tecnico anche nei giorni festivi per garantire un servizio di qualita in qualsiasi momento.

OFFERTA MICRO WI-FI Fibra per aziende: 0 euro al mese per 30 mesi, pagando solo l’Iva.

Fibra MW PRO XL

Velocità fino a 2,5 Gbps, include router Wi-Fi, IPv4 statico, chiamate nazionali Fissi e Mobili

VOUCHER C – CONTRIBUTO DI 2.000 € PER 30 MESI

MWFibra FTTH PRO XL

Velocità fino a 2,5 Gbps, include router Wi-Fi, IPv4 statico, chiamate nazionali illimitate

66,60 € + IVA 0 € / mese per 30 mesi paghi solo l’IVA pari a 14,65 € / mese

VERIFICA COPERTURA

• Chiamate Nazionali Fissi e Mobili 1000 minuti

• Indirizzo IPv4 statico

• Assistenza dedicata e chat H24

Servizi aggiuntivi

• Router Wi-Fi INCLUSO

• Chiamate nazionali 1000 minuti INCLUSE

• Indirizzo IPv4 statico INCLUSO

• Download 2,5 Gbps INCLUSO

• Upload fino a 1 Gbps INCLUSO

€ 99,00ATTIVAZIONE

Non a caso il motto dell’azienda è:…l’unico limite che abbiamo e dove arriva la fantasia…