“Il solito disco rotto che, oltretutto, rappresenta soltanto una ristretta minoranza: ogni volta sono più le sigle che i partecipanti. La ‘cultura del NO’, con la visione ideologica e miope di sempre, prova nuovamente ad organizzare un corteo contro la realizzazione dell’opera”.

Così, in una nota, il senatore della Lega Nino Germanà replica al coordinamento No Ponte che sta organizzando un corteo per il prossimo 2 dicembre. “La città di Messina, la Sicilia e il Sud vogliono il Ponte, all’Italia serve il Ponte, acceleratore di economia e attrattore di investimenti – continua – La concretizzazione della struttura, finalmente possibile grazie all’impegno del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, è e sarà la risposta giusta alle necessità e allo sviluppo del Meridione. Basta con le politiche dei NO”.