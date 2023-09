Il territorio dei Nebrodi sarà rappresentato alle finali Nazionali del Rumore Bim Festival anche da Ambra Triscari, 15 anni, di Naso.

Ambra studia canto da 7 anni all’Accademia della Musica di Capo d’Orlando. Ha sempre avuto la passione del canto dalla nascita. Già ad un anno – ci raccontano – si cantava la ninna nanna da sola. Ha partecipato a diverse manifestazioni canore in diversi paesini e in diversi concorsi: Bimbo D’Oro, Diventerò una Stella, Cantando Sanremo e, come ultimo, proprio il Rumore Bim Festival 2023

Felicissimi per il traguardo raggiunto i genitori Fausto Triscari e Loredana Puglisi.

Le finali nazionali del Rumore Bim Festival, contest dedicato a Raffaella Carrà, si terranno a Bellaria Igea Marina dal 25 settembre al 1 ottobre. Ci sarà anche il giovanissimo orlandino Mattia Lipari.