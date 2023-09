Le Associazioni chiedono maggiori controlli e prevenzione, ma intanto l’esecutivo interviene sulle sanzioni. E ieri il pacchetto di nuove norme ha avuto il via libera dal Consiglio dei Ministri che si era pronunciato ciò a giugno. Ora ultimo passaggio con l’approdo a ottobre in aula.

ECCESSO DI VELOCITA’

Sanzione elevata fino a 1.084 euro con sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni nei casi in cui la violazione sia commessa in centro abitato per due volte in un anno. La patente viene sospesa anche per chi guida contromano o con il rosso.

UBRIACHI ALLA GUIDA, ALCOL LOCK SE RECIDIVI

Chi si fa sorprendere in stato di ebbrezza o dopo avere assunto stupefacenti alla guida rischia fino a tre anni di sospensione della patente. Per i recidivi è assolutamente vietato assumente alcolici prima di mettersi al volante. Per tutti gli altri il limite è di 0,5 g/l. Per gli stupefacenti è sufficiente il sospetto che siano stati assunti per far scattare il test che, se positivo, comporterà la revoca della patente e la sospensione fino a tre anni. Diventa obbligatorio per i recidivi installare, a proprie spese, sulla loro auto il dispositivo alcol-lock che blocca il motore e impedisce all’auto di accendersi se rivela un tasso alcolemico sopra lo zero.

”ERGASTOLO DELLA PATENTE” PER I REATI GRAVI

Prevista la revoca della patente a vita nel caso di reati gravissimi commessi al volante. Un esempio su tutti l’omissione di soccorso, ovvero fuggire dopo un incidente stradale.