Capri Leone – Sono state presentate ufficialmente le due maglie della Polisportiva Rocca 2023, formazione che dovrà disputare il prossimo Campionato di Terza Categoria.

La prima casacca sarà giallo-verde, che rievoca i colori propri della prima Polisportiva Rocca, mentre la seconda maglia sarà colorata di bianco e azzurro, i colori che per molti decenni hanno regalato emozioni alla comunità di Capri Leone.

Intanto nella giornata di ieri la Polisportiva Rocca ha giocato un amichevole contro il Sinagra, compagine che giocherà il prossimo Campionato di Prima Categoria Girone B; il match si è concluso sul 4-1 per il Sinagra, che Sabato 23 Settembre esordirà nel proprio raggruppamento contro il Villabate. Per il Rocca è andato a segno Sgrò, che ha siglato il parziale 1-2 dopo una verticalizzazione di Lombardo; la formazione di mister Alessandro Giacobbe si è resa pericolosa anche con Antonuccio, che ha sfiorato la rete con un colpo di testa sopra la traversa. Nella seconda frazione di gioco il Sinagra, guidato da mister Bonfiglio, è andato in gol in altre due occasioni. In settimana la Polisportiva Rocca conoscerà il girone, nel quale disputerà il suo primo Campionato dilettantistico.