Scadrà il prossimo 30 Settembre 2023, nel Comune di Capri Leone, il termine ultimo per presentare la richiesta di abbattimento delle sanzioni e degli interessi di alcune tariffe, come IMU, TASI, TARI e Servizio idrico.

In merito il civico consesso di Capri Leone, durante il Consiglio Comunale del 21 Luglio scorso e su proposta del Sindaco On. Bernadette Grasso, aveva approvato all’unanimità un Regolamento ad hoc per l’abbattimento delle sanzioni e degli interessi sui ruoli coattivi (ingiunzioni fiscali).

Il termine ultimo per inoltrare la richiesta è previsto per il 30 Settembre; infatti a partire dal prossimo 1 Ottobre la società esterna di recupero crediti avvierà l’attività di riscossione coattiva con pignoramenti, presso banche, datori di lavoro (buste paga) e fermi amministrativi (autovetture). Da quel momento il Comune non avrà a disposizione ulteriori strumenti per intervenire. “Pertanto ci appelliamo ancora una volta ai contribuenti, che rientrano in queste situazioni, – dichiarano gli amministratori – a recarsi presso l’Ufficio Tributi del Comune da Martedì a Giovedì dalle ore 9:30 alle 12:30, oppure il Giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30, al fine di aderire a tale agevolazione.