La III Direzione “Viabilità Metropolitana” Servizio “Viadotti, Gallerie e Ponti, Programmazione OO.PP. e Servizi Integrati” della Città Metropolitana ha disposto l’istituzione del senso unico alternato al km.0+700 della strada provinciale 103 del Casino di Falcone, nel territorio del Comune di Falcone, in prossimità del sovrappasso della Rete Ferroviaria.

La limitazione sarà in vigore giovedì 21 e venerdì 22 settembre 2023, dalle ore 8:00 alle ore 16:00, per consentire in sicurezza l’esecuzione di attività ispettive sull’opera d’arte di scavalco della viabilità provinciale.

Le prescrizioni contenute nell’ordinanza saranno rese note al pubblico mediante l’apposizione di idonea segnaletica, in ottemperanza alle norme vigenti nel nuovo Codice della Strada, a cura dell’impresa individuata da Rete Ferroviaria Italiana – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Palermo per l’esecuzione delle ispezioni.

Il compito di vigilanza è stato affidato agli organi di Polizia Metropolitana, Polizia Municipale e a quanti altri spetti, secondo la vigente legislazione, il controllo dell’osservanza delle prescrizioni contenute nell’ordinanza n.49/2023.