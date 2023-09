Dopo il successo della passata edizione del 3 settembre 2022 è tornata l’aquilonata sulla spiaggia antistante l’area Ex Pirelli.

Un imperdibile appuntamento per i più piccoli all’insegna della fantasia, del benessere in armonia con la natura. Un pomeriggio vissuto con gli aquiloni come protagonisti, musica e degustazioni di brioche con nutella.

L’evento giunto alla sua seconda edizione

promosso dall’associazione Pro Carnevale di Bauso con il patrocinio dall’Assessorato Regionale Turismo Sport e Spettacolo, anche quest’anno, ha coinvolto i più piccoli che hanno invaso la spiaggia per ammirare il grande tripudio di colori in cielo. Gli aquiloni, con i loro colori, sono stati messaggeri di pace, libertà e fratellanza.