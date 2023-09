Si è riunita ieri pomeriggio l’Assemblea dell’Unione dei Comuni dei Nebrodi, formata dai paesi di Longi, Mirto e Frazzanò, che ha nominato come Vice Presidente dell’organismo il Consigliere Comunale di maggioranza di Longi Leone Zingales.

Leone Zingales è stato eletto alla seconda votazione con 7 voti a suo favore, mentre il Consigliere di minoranza di Longi Maria Concetta Carrabotta ha ottenuto 1 voto. Nella prima votazione avevano riportato 4 voti ciascuno lo stesso Leone Zingales e il Presidente del Consiglio di Frazzanò Dario Lo Sardo.

Ha poi prestato giuramento, secondo la formula tradizionale, il Consigliere di Frazzanò Ivan Lazzara, assente nella Seduta dello scorso 31 Agosto. Il civico consesso ha poi discusso la lettura e l’approvazione dei verbali delle Sedute precedenti, riferite al 30 Dicembre 2022 e al 31 Agosto 2023.

Infine l’Assemblea dell’Unione dei Comuni dei Nebrodi ha applicato il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2021, con una votazione unanime (con i voti favorevoli di tutti gli 8 Consiglieri presenti, sui 9 componenti effettivi). La proposta è stata illustrata dalla Dott.ssa Zingales, la quale ha evidenziato che circa 44.500 euro sono stati ricevuti tramite finanziamenti regionali, a cui si aggiungono le quote di compartecipazione dei 3 singoli Comuni, che fanno parte dell’Unione, e le quote della mensa scolastica; inoltre il Ministero dell’Istruzione ha concesso un contributo per il pasto dei docenti. La cifra totale arriva a quasi 100.000 euro, con cui si riesce a rispondere alle richieste dei 3 Comuni; alcune somme sono state impegnate per il “Frazzanò Folk Fest“, la Rassegna scolastica di Musica Premio Nazionale “Salvuccio Percacciolo”, la manutenzione delle strade nei paesi di Frazzanò e Mirto, e la progettazione del Servizio Civile, che permette di dare lavoro ad alcuni giovani. L’anno in questione si è chiuso con un avanzo di amministrazione di 20.000 euro.