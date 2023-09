Capri Leone – Si svolgerà oggi e domani dalle ore 9:30 alle 12:00, presso la Casa di Paul Harris in Via Dante Alighieri a Rocca di Capri Leone, la due giorni di prevenzione dal titolo “Conosci il tuo cuore“.

I medici del Rotary Club di Capo d’Orlando, nell’ambito di “Cuore Amico”, eseguiranno gratuitamente ECG per i bambini della Scuola primaria per attività sportiva non agonistica. Gli amministratori di Capri Leone indicano che così prosegue la propria campagna di prevenzione in ambito medico e sanitario.

L’appuntamento prenderà il via con i saluti di benvenuto della Prof.ssa Rosetta Vitanza, Presidente del Rotary Club di Capo d’Orlando e dell’On. Bernadette Grasso, Sindaco del Comune di Capri Leone. I medici presenti saranno il Dott. Aldo Merlino, medico cardiologo, e il Dott. Tito Barbagiovanni, medico pediatra e Segretario Regionale FIMP.