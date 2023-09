La pallavolo Oliveri inizia a programmare il futuro, nei locali del Lido Belvedere si è tenuta la presentazione ufficiale del nuovo direttivo, staff tecnico e atlete.

Dopo anni di presidenza, arricchita dal raggiungimento di prestigiosi traguardi, lascia per impegni professionali il presidente Nato Antonuccio il quale sarà comunque un prezioso punto di riferimento per la società per ogni tipo di consiglio o suggerimento che vorrà darci sicuri di poterci avvalere della sua esperienza maturata dopo anni di attività. Il nuovo direttivo è composto da Giuseppe Crupi presidente, Nino Bilardo vice presidente, Franco Lembo cassiere, Antonino Di Blasi segretario, Giampaolo Iarrera in veste di collaboratore sarà il segna punti ufficiale , mentre altro segna punti sarà Antonia Sidoti.

Carmelo Sidoti come gli anni precedenti si occuperà di tutti gli aspetti relativi alla comunicazione tramite i nostri canali social. Il neo presidente ad inizio serata ha comunicato che tutti i dirigenti hanno approvato all’unanimità il conferimento della presidenza onoraria all’ex presidente Nato Antonuccio al quale è stata consegnata una targa ricordo, lo abbiamo ritenuto un atto dovuto un piccolo premio alla carriera fatto con grande stima ed amicizia. Il presidente onorario rimarrà allo stesso tempo nel direttivo societario. Presenti anche il sindaco di Oliveri Francesco Iarrera e il sindaco di Furnari Felice Germanò al quale sono stati rivolti i più sinceri ringraziamenti per aver consentito alla società di disputare presso la palestra di Furnari il prossimo campionato di serie D, visto che la palestra di Oliveri non rispecchia gli standard dettati dalla federazione per la disputa del campionato di tale categoria. “Ringraziamo anche il nostro sindaco Francesco Iarrera per la collaborazione data”, ha aggiunto la società.

Per quanto riguarda lo staff tecnico a fianco del riconfermatissimo mister Giovanni Di Mauro ci sarà come suo collaboratore Alessio Gianfridda ex giocatore della Morgan che metterà esperienza ed entusiasmo come assistente. Per quanto riguarda il mini volley mister Valentina Certo, ormai un istituzione per la Pallavolo Oliveri, seguirà il gruppo delle giovanissime ed insieme a mister Di Mauro organizzeranno altresì la gestione delle squadre under che dovranno rappresentare il futuro societario. Per quanto riguarda le atlete, numerosi i volti nuovi che andranno a rinforzare un organico già competitivo dove si andranno ad integrare anche le ragazze under che, dopo l’esperienza maturata lo scorso anno, potranno rappresentare per mister Di Mauro un arma in più.