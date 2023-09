Un nuovo progetto aggregativo a cura del “Centro di Solidarietà Massimiliano Kolbe” di Patti.

Il prossimo sabato 23 settembre, alle 18, verrà inaugurata “Casa Carlo Acutis”, che si offre alla comunità come punto di riferimento per i giovani e per le famiglie. La nuovissima sede all’interno della chiesa di Sant’Antonino e ristrutturata grazie alla Curia diocesana, aprirà le porte agli studenti dando manforte nella formazione. Un gruppo composto da volontari, genitori e insegnanti in pensione si occuperà di supportare nello studio pomeridiano ragazzi di tutte le età, divisi per fasce di frequentazione scolastica, dalle elementari alle superiori. Una sorta di doposcuola gratuito, che giunge ben gradito dalla collettività locale soprattutto per l’importante funzione che svolge anche a prevenzione della dispersione scolastica e di ogni disagio giovanile.

«L’idea è nata dalla consapevolezza che per educare un ragazzo è necessaria un’intera comunità che ne sostenga l’educazione, per questo – ha spiegato Maria Francesca Candio, membro del Centro di Solidarietà Massimiliano Kolbe – tentiamo di fare compagnia alle famiglie dando loro appoggio». Oltretutto, grazie alla nuova sede verranno messe a punto ulteriori attività pensate anche per le famiglie, tra cui il gruppo di lettura sulla genitorialità oltre a svariati incontri ludico-ricreativi. Il Centro di Solidarietà Massimiliano Kolbe è un’associazione nata nel 1989 dal desiderio di rispondere ad alcuni bisogni che si manifestavano nel territorio, oggi continua a farlo con il presidente Antonio Calabria e 25 operosi volontari, impegnati durante tutto l’anno in attività quali la piccola mensa giornaliera per persone indigenti e sole, il “Banco della solidarietà” realizzato in collaborazione con la Fondazione Nazionale Banco Alimentare della Sicilia (distribuzione alimenti a famiglie indigenti), lo sportello di domanda/offerta lavoro e l’organizzazione di eventi culturali e artistici a carattere educativo (mostre, laboratori, manifestazioni, conferenze e incontri-dibattito).