Torna, come ogni anno, la tariffa invernale per il pagamento dei parcheggi a Capo d’Orlando.

Dallo scorso 16 settembre, infatti, si torna agli orari consueti per il tagliando delle strisce blu dalle 8.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 20.

Rimane naturalmente invariata la tariffa.

Sino al prossimo 14 giugno 2024 non si pagherà i festivi e la domenica e nemmeno per gli stalli su tutto il lungomare compresa la provinciale 147 per San Gregorio.