Pubblico attento e relatori d’eccezione per il Convegno tenutosi a Santa Lucia del Mela in occasione del decimo anniversario della Beatificazione del Beato Antonio Franco. L’evento si è tenuto il 15 di settembre nella Basilica Concattedrale S. Maria Assunta.

A moderare i lavori è stato S.E. Mons. Cesare di Pietro, Vescovo Ausiliare di Messina, Lipari, Santa Lucia del Mela. Sono intervenuti il Sindaco Matteo Sciotto, il Prof. Giovan Giuseppe Mellusi con una riflessione dal titolo “Nullius diocesis: la chiesa di Santa Lucia del Mela tra medioevo ed età moderna”, il Sac. Prof.Luigi La Rosa con “Beato Antonio Franco. Un amore che attraversa i secoli”. A portare il suo contributo anche il Dott. Dario Piombino Mascali che ha parlato di “Corpi Santi. Il Beato Antonio Franco e la conservazione scientifica delle reliquie”

“Un evento speciale per celebrare la vita e l’eredità di questo straordinario uomo di fede, -hanno dichiarato dall’Amministrazione- per riflettere sulla sua spiritualità, le opere e l’ispirazione ancora viva nella nostra comunità.”

Soddisfatto anche il Sindaco Matteo Sciotto “È stato per me un grandissimo onore partecipare al convegno per il decimo anniversario della Beatificazione di Monsignor Antonio Franco, un evento di grande significato per Santa Lucia del Mela e non solo. Abbiamo riflettuto sulla vita straordinaria del Beato e del suo messaggio di amore e compassione. Ringrazio di cuore S. E. Mons. Cesare Di Pietro, il Prof. Giovan Giuseppe Mellusi, il Sac. Prof. Luigi La Rosa e il Dr. Dario Piombino-Mascali per la loro preziosa partecipazione. È stato un momento di unione e riflessione, e insieme continueremo a onorare l’eredità del Beato Antonio Franco, garantendo che il suo spirito continui a guidare la nostra comunità.”