Importanti passi avanti a Condrò per i progetti in cantiere riguardanti le opere di mitigazione del rischio idrogeologico. Nei giorni scorsi l’Amministrazione, guidata dal Sindaco Giuseppe Catanese, ha fatto sapere che nei giorni scorsi sono stati effettuati dei carotaggi per verificare lo stato del terreno e le prove masw per valutare la situazione dal punto di vista sismico.

Proprio dopo l’esito delle indagini si potrà realizzare il progetto esecutivo: “All’esito delle indagini si procederà con la redazione del progetto esecutivo avente ad oggetto: Opere di mitigazione del rischio idrogeologico del centro urbano in prossimità dell’area adiacente alla via Cairoli, contrada Trinità. A breve avremo un altro progetto esecutivo per provare ad intercettare risorse per il nostro paese e realizzare nuove opere” ha detto il Sindaco Giuseppe Catanese.