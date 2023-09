Anche quest’anno i volontari della Croce Rossa Italiana Comitato di Barcellona Pozzo di Gotto presenti per assistenza ai pellegrini che si sono recati al santuario della Madonna nera del Tindari.

Sono stati messi a disposizione una decina di volontari con tenda attrezzata per il primo soccors,o una ambulanza, un pullmino disabili per eventuali pellegrini in sedia a rotelle che si sarebbero potuti trovare in difficoltà e un’auto medica attrezzata con zaino di soccorso e defibrillatore.

L’auto con il medico a bordo e l’infermiere hanno fatto la spola andando avanti e indietro lungo il percorso, garantendo la sicurezza sanitaria ai devoti. La Croce Rossa barcellonese, con in testa il Presidente Giuseppe Puliafito, ha ringraziato il sindaco di Falcone, Nino Genovese, per la calorosa accoglienza.