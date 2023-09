La Sicilia ancora abbracciata dall’alta pressione vive ancora qualche giorno d’estate piena con cielo soleggiato ovunque. Qualche innocua nuvola farà capolino nell’arco della giornata.

Le temperature saranno stazionarie. I venti invece soffieranno deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali. Per quanto riguarda i mari, basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso. Canale e Mare di Sicilia poco mosso.