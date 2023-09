La Mamertina ha battuto 2-1 in amichevole la Polisportiva Mirto, nella partita giocata Sabato 16 Settembre presso il Comunale mirtese.

Il Mirto è passato in vantaggio nella prima frazione di gioco con una punizione di Alessandro Castrovinci, ma la Mamertina ha ribaltato il match nella ripresa con le reti di Vito Praticò e Marco La Torre; la formazione galatese esordirà nel Campionato di Seconda Categoria Girone C Sabato 23 Settembre, quando affronterà in trasferta il Ficarra.

La compagine mirtese, invece, giocherà nel Campionato di Terza Categoria e attende di conoscere ancora la composizione del proprio girone e la successiva formazione del calendario. Probabilmente il Mirto affronterà quest’anno diverse squadre del comprensorio nebroideo, come la Polisportiva Rocca 2023, il Castell’Umberto e il Caronia. Sul mercato sta operando bene il Mirto, con l’innesto di Alessandro Di Pani, il ritorno di Matteo Miracola e diverse conferme, dopo il quinto posto della scorsa stagione e il raggiungimento dei playoff (nella semifinale il Mirto è stato sconfitto dal Club Sportivo Oliveri, squadra che ha poi ottenuto la promozione in Seconda Categoria).