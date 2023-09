Sconfitte casalinghe per Kaggi e Polisportiva Sant’Alessio, negli incontri validi per la seconda giornata del Campionato di Promozione Girone C.

Il Kaggi è stato superato 1-0 dalla capolista Belpasso per via della rete di Conti al 15′, mentre la Polisportiva Sant’Alessio è stata battuta 4-2 dall’altra capolista Nicosia (in testa alla classifica si trova, a punteggio con 6 punti, anche il Città di Aci Sant’Antonio), con la doppietta di Zolezzi e le reti di Garriga e Alcazar. Inutili per la squadra di Sant’Alessio Siculo i gol di Tomasello e Branca.

Pareggio in trasferta, invece, per il Valdinisi con un 1-1 contro il Città di Calatabiano; sono andati a segno Ventra per gli ospiti e La Spina per i locali. Il Città di Sant’Antonio si è imposto 3-0 contro il Città di Aci Catena con le reti di Lo Presti e Aleo, e un autogol, mentre il Riposto ha superato 3-1 il Villarosa San Sebastiano, grazie alla tripletta di Fisichella.