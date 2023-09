Il Città di Galati ha pareggiato 1-1 in casa contro il San Fratello, nel match valido per la seconda giornata del Campionato di Promozione Girone B.

L’incontro si è disputato al Comunale “Pippo Giacobbe” di Rocca di Capri Leone, per via dell’indisponibilità dell’impianto di Galati Mamertino, e la formazione galatese ha ottenuto il secondo pareggio consecutivo stagionale, dopo l’1-1 di Domenica scorsa contro il Città di Mistretta.

Il San Fratello è passato in vantaggio nella prima frazione di gioco con la rete di Basilio Ceraolo e il Città di Galati ha conquistato il pareggio nella ripresa, grazie al gol di Manuel Spasaro; entrambe le squadre si trovano appaiate in classifica con 2 punti, in compagnia della Santangiolese. Nel prossimo turno impegni casalinghi per le due compagini, con il Città di Galati che ospiterà la Santangiolese e il San Fratello che affronterà la Nuova Rinascita Patti.

In vetta alla classifica a punteggio pieno con 6 punti, insieme a Rosmarino e ad Aquila Bafia, che hanno vinto negli anticipi di Sabato 16 Settembre, si trova anche il Gioiosa. La formazione gioiosana ha battuto in trasferta il Lascari-Cefalù con la tripletta del solito Ousmane Balde, sempre più capocannoniere del torneo dopo il poker siglato contro la Nuova Azzurra Fenice. Primo successo per la Nuova Rinascita Patti, che ha superato in casa 1-0 il Città di Mistretta con la rete di Gullà, mentre storica prima vittoria in Promozione per l’Aluntina che ha battuto in trasferta 3-1 la Nuova Azzurra Fenice, con i gol di Gioitta, Monastra e La Rosa.