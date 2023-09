Nessun gol e poche emozioni fra Milazzo e Messana. Una partita non entusiasmante quella disputata quest’oggi al “Marco Salmeri” con i rossoblu che non sono riusciti a trovare la via del gol contro una Messana quadrata. Match equilibrato, tanta generosità ma scarsa concretezza ed anche poca fortuna da parte degli uomini di mister Venuto che non sono riusciti a capitalizzare quelle poche occasioni create, una clamorosa, confermando una certa sterilità in zona gol (un gol su rigore in quattro partite ufficiali).

Buon esordio per il nuovo portiere Quartarone, apparso abbastanza sicuro e autorevole. Infortuni nel finale di gara per Dama e Cambria. Mister Venuto modifica il modulo di partenza affidandosi al 3-4-2-1. Consueto pacchetto difensivo con Leo, Dama e Trimboli davanti al neo acquisto Quartarone; scelte confermate anche a centrocampo con Agolli e Bucolo sugli esterni, Presti e Gatto in mezzo. In avanti il giovane Errante è supportato da Cambria e dal recuperato La Spada. Pitale torna disponibile e va in panchina insieme all’altro nuovo arrivo Valente. Indisponibile lo sfortunato portiere Catelli (rottura del menisco) al quale facciamo i migliori auguri di pronta guarigione.

La cronaca. Il Milazzo parte subito con il piede sull’acceleratore. Al 2′ La Spada mette in mezzo un invitante pallone a filo d’erba sul quale Errante non arriva nell’impatto con lo stesso. Al 5′ punizione di Gatto dai 30 metri, palla fuori non lontano dal palo alla destra di Lima. La Messana risponde al 7′ con un sinistro di Barbera che non crea patemi a Quartarone. Al 14′ improvvisa ripartenza rossoblu, Cambria percorre oltre trenta metri a campo aperto e, in una situazione di tre contro uno, mette in mezzo ma Ginago’ compie un intervento prodigioso nella propria area anticipando gli avanti mamertini e mettendo in corner. La prima frazione non riserva altri episodi degni di nota, gioco molto spezzettato e ben cinque cartellini estratti dal signor Alessi di Palermo.

Subito dopo l’intervallo mister Venuto opera un doppio cambio inserendo Gitto e Gazzè per Bucolo ed Errante. Ed e’ proprio il neo entrato Gitto che dopo due minuti si divora il gol del vantaggio, il suo colpo di testa da due passi si perde a lato di un nonnulla. Al 53′ anche la Messana crea la sua migliore chance con Barbera che lanciato a rete a tu per tu con Quartarone alza sopra la traversa. Al 56′ Lima disinnesca con il corpo un tentativo di pallonetto di Agolli. Al 59′ bella percussione di Barbera, il suo cross basso non trova pero’ la deviazione vincente. Al 62′ Milazzo ancora vicino al gol con un colpo di testa di Leo sugli sviluppi di un corner, palla a pochi centimetri dal palo. Al 70′ Gitto serve Leo che calcia da una decina di metri, Lima respinge a mano aperta; sul prosieguo dell’azione il tentativo di Gazzè viene murato. Un minuto dopo mister Venuto getta nella mischia l’altro neo acquisto Valente Al 77′ lo stesso Gazzè prova a pescare il jolly con un destro al volo, ottima coordinazione ma sfera fuori dallo specchio della porta. L’ultima emozione la regala il portiere rossoblu Quartarone che con ottima scelta di tempo anticipa D’Amico a ridosso del centrocampo sventando un potenziale pericolo. Nei coincitati minuti finali il Milazzo perde Dama e Cambria (sospetta frattura del polso) restando in inferiorità numerica avendo esaurito i cambi e il signor Alessi espelle il tecnico Antonio Venuto per proteste.

Domenica prossima il Milazzo sara’ impegnato in casa del Mazzarrone con l’auspicio di poter interrompere un’astinenza dal gol che rischia di diventare un serio e atavico problema.

Ecco il tabellino del match

✅ MILAZZO – MESSANA 0-0

MILAZZO (3-4-2-1): Quartarone, Leo, Trimboli (70′ Valente), Dama (88′ Spaticchia); Agolli, Gatto, Presti, Bucolo (46′ Gazzè ); Cambria, La Spada (63′ Pitale); Errante (46′ Gitto). A disposizione: Caruso, Matinella, Munafo’,Frassica. All. Venuto.

MESSANA: Lima. Ginago (58′ Farfaglia), Tiralongo (71′ Gennaro), Bonasera (58′ Viscuso), Isaia, Amante, Barbera, Misiti, Gargiulo (65′ Calcagno), Villareal (77′ D’Amico), Pantano. A disposizione: Sanneh, Rol, Foti, Cafarella. All. Patti (squalificato. In panchina Chille’)

Arbitro: Alessi di Palermo. Assistenti: Calandra Sebastianella e Quartaronello di Messina

Note: espulso al 93′ l’allenatore del Milazzo Venuto per proteste. Ammoniti Errante (Mi), Amante (Me), Isaia (Me), Gatto (Mi) Tiralongo (Me), Misiti (Me), Farfaglia (Me), Calcagno (Me)