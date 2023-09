Scivolone casalingo per il Città di Sant’Agata, battuto al “Fresina” con un secco 4 a 0 dalla Vibonese.

Gara in equilibrio per appena 15’ poi gli ospiti passano con un diagonale al volo di Gaeta, ben servito da la Torre, che non lascia scampo a Iovino.

Il raddoppio è uno straordinario gol siglato da Esposito, che dopo aver rubato palla a metà campo, beffa il portiere santagatese con un perfetto pallonetto dal cerchio di centrocampo.

Sant’Agata sotto shock e dopo 45’’ della ripresa arriva il tris per la Vibonese con La Torre, che piazza la zampata vincente in mischia sugli sviluppi di un calcio di punizione.

I padroni di casa nel secondo tempo provano in qualche modo a salvare l’onore ma non vanno più vicini al gol di una girata a lato di testa sotto porta di Mincica, che già nella ripresa sullo 0 a 1 aveva avuto una buona occasione ravvicinata neutralizzata dal portiere.

Nei minuti di recupero il quarto gol della Vibonese arriva su calcio di rigore concesso dall’arbitro per fallo di mano di Fragapane su tiro di Malara. Dal dischetto Tandara è freddo e firma il poker.

Già mercoledì la serie D torna in campo per il primo turno infrasettimanale della stagione col Città di Sant’Agata chiamato al riscatto nella difficile trasferta contro l’Akragas. FOTO CREDITS: Calogero Librizzi – Città di Sant’Agata