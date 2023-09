Una sontuosa Nuova Igea Virtus esce vittoriosa dal D’Ippolito di Lamezia Terme dopo avere rifilato un sono poker ai padroni di casa al termine di una gara interpretata dai giallorossi in maniera impeccabile.

Match subito in discesa per gli uomini di Mister Pasquale Ferrara che già al quarto minuto di gioco si ritrovano in vantaggio per merito di una rete di Sebastiano Longo. L’attaccante piazza infatti un gran destro a giro da fuori area e firma l’1-0. Il raddoppio è cosa fatta al minuto 24, ancora con Longo che capitalizza una splendida azione corale del tridente d’attacco giallorosso.

Nella ripresa, i barcellonesi cominciano esattamente come nella prima frazione. A segno, dopo sei minuti dall’inizio del secondo tempo, ci va stavolta Antonio Isgrò al termine di una bella azione avviata direttamente dal portiere Staropoli. A cinque minuti dal termine, chiude i conti Aveni su assist di Isgrò.

L’Igea cala il poker e manda in archivio lo scivolone interno della prima giornata contro l’Acireale. E adesso testa già alla prossima.