I Festeggiamenti in onore della Madonna Addolorata, oggi culmineranno con la Processione tra le vie della frazione balneare turistica e si concluderanno alle ore 24,00 con i Giochi Pirotecnici curati dalla ditta La Pirotecnica di Roberto Castorino di Brolo. Ad allietare la serata, sarà l’attore comico Carmelo Caccamo, popolare tra il pubblico grazie al personaggio interpretato della “Signora Santina”.

Ieri, si è svolta la tradizionale “Processione a Mare” dell’effige della Vergine Addolorata, nello specchio del Golfo di Patti antistante Marina. La statua dell’Addolorata, è stata collocata su un peschereccio, solennemente addobbato, ed ha percorso la costa, prima verso Messina e poi, verso Palermo, seguita da altri natanti con a bordo i fedeli. Al passaggio della Madonna, sono stati fatti esplodere dei fuochi d’artificio e la spiaggia è stata illuminata da due falò in segno di ringraziamento e devozione.

All’evento, erano presenti i rappresentanti all’amministrazione comunale, le autorità militari, i fedeli e tanti natanti che hanno scortato l’imbarcazione dov’è stata collocata la statua della Vergine Addolorata.

Infatti, ogni anno, sono numerosi i fedeli che prendono parte alla processione a mare, con le proprie imbarcazioni, per rendere omaggio alla Madonna.

Quest’anno, la processione è stata arricchita dalla presenza di una unità navale della Guardia Costiera di Milazzo inviata dal Comandante della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera Milazzo C.F. (CP) Luca Torcigliani che ha accompagnato la Sacra Effige in tutto il percorso, così come anche il personale della Delegazione di Spiaggia Patti Marina che ha permesso di svolgere la funzione religiosa in piena sicurezza.

La suggestiva e tradizionale processione, ha una storia antica e trae origine dalla tradizione marinaresca. I pescatori e la popolazione chiedono alla Madonna di benedire i marinai, preservarli da ogni avversità che potrebbe verificarsi in mare e garantire una buona stagione di pesca.

Oggi, invece, alle ore 15 si tenuti i tradizionali giochi con la “Ntinna di Pignati”. Alle 17,30 sarà celebrata la Santa Messa in piazzetta dei Marinoti che, quest’anno, sarà celebrata da Don Basilio Rinaudo, Vicario Generale della Diocesi di Patti. Al termine, si svolgerà la solenne processione per le vie della frazione Marina, che terminerà con la collocazione della statua della Madonna all’interno della Chiesa di Santa Caterina.