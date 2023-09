Il dirigente del 3°settore “Polizia locale – Protezione Civile – Servizio idrico integrato” e “Patrimonio”, Giacomo Villari ha disposto la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata all’ammissione al Gruppo comunale dei Volontari di Protezione civile, istituito lo scorso luglio con voto del Consiglio comunale che ha approvato anche il regolamento.

Coloro che sono interessati a far parte di tale organismo, dovranno presentare la domanda entro il prossimo 16 ottobre, seguendo quanto indicato, compilando apposito modulo. Alla scadenza dell’Avviso saranno contattati dal servizio comunale di protezione civile e inseriti in tale gruppo che avrà la funzione di supportare la struttura esistente nelle attività di prevenzione, soccorso e superamento delle emergenze in modo volontario e gratuito.

“Il Gruppo comunale dei Volontari di Protezione civile è una figura diversa dalle normali associazioni – spiega l’assessore al ramo Francesco Coppolino –. Pur restando sempre una realtà di volontariato, a differenza di un’associazione che nasce per volontà di privati cittadini, il gruppo comunale nasce per volontà dell’amministrazione. I volontari aderenti saranno quindi a tutti gli effetti alle “dipendenze” del Sindaco, in quanto massima autorità comunale di protezione civile.

Questo comporta diversi vantaggi, tra cui il fatto di potere contare su una struttura tecnica (il servizio comunale di protezione civile) in grado di offrire loro il supporto tecnico-organizzativo, la formazione e l’addestramento continuo, nella gestione di una materia (la protezione civile) alquanto complessa. Il gruppo dovrà partecipare anche a un primo corso di formazione di base e ad altri che seguiranno per un continuo aggiornamento. Le attività di formazione e le pratiche di addestramento sono finalizzate al conseguimento della preparazione tecnica specifica e al perfezionamento continuo. L’obiettivo – conclude Coppolino – è quello di rendere sempre più efficace il Servizio comunale di Protezione Civile, al fine di garantire alla cittadinanza un valido riferimento nelle diverse fasi emergenziali”.