«Come potete vedere dalle immagini (riportando la foto catturata dal sistema di videosorveglianza) un “cittadino” ha pensato bene di liberarsi di un po’ di spazzatura e di portarla in dono alla nostra comunità, confezionando un bel pacco regalo che ha abbandonato a bordo strada. Quale ringraziamento per “il bel dono”, abbiamo fatto recapitare dai nostri Vigili urbani una busta “regalo” contenente un verbale da 600 euro».

Con questo post pubblicato sulla pagina istituzionale, l’Ente sampietrino fa muro alle discariche abusive. Prosegue l’avvertimento di ulteriori accertamenti in corso, da cui continueranno a scaturire pesanti contravvenzioni a carico dei “furbetti della spazzatura”. «Dispiace dover arrivare a tanto – ha detto la sindaca Cinzia Marchello – ma dinnanzi al non rispetto dell’ambiente, nonostante la raccolta porta a porta funzioni benissimo e malgrado sia perfettamente attivo il servizio di ritiro rifiuti ingombranti a domicilio, il malcostume continua a regnare. Avevamo già provveduto a ripulire taluni luoghi, per poi ritrovarli presto deturpati. Non abbiamo dunque altra via, se non quella degli estremi rimedi».

Oltre al sistema fisso di videosorveglianza, nel centro nebroideo sono state attivate ulteriori postazioni mobili con delle foto-trappole che cambiano costantemente postazione. Tra il plauso dei cittadini virtuosi, l’avviso comunale termina con l’invito rivolto a chi avesse “sbadatamente dimenticato” qualche sacco di rifiuti in giro consigliando di andarlo a riprendere: «Se non volete farlo nel rispetto dell’ambiente e dei luoghi in cui vivete, fatelo per la vostra tasca».