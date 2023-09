Su disposizione del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale di Messina, anche a Patti verranno messi in atto gli “Interventi di depopolamento cinghiali”.

Dl 12 settembre e per tutto il mese di settembre, ad esclusione dei sabati e delle domeniche, i coadiutori incaricati (dotati di specifica licenza per il particolare esercizio venatorio) si occuperanno di eseguire le attività di cattura, abbattimento o, a seconda dei casi, di allontanamento dei suidi selvatici segnalati nel Comune di Patti. Le battute avranno luogo nelle contrade Carasi, Gallo, Sisa e Scala di Patti.

Nel caso di abbattimento la carcassa verrà consegnata all’ASP di Messina per i controlli di rito sullo stato sanitario dell’animale che, in caso di esito negativo, verrà riconsegnata al coadiutore. Il sovrappopolamento di maiali selvatici e loro incroci, infatti, oltre ad arrecare danni alle attività agrosilvopastorali e rappresentare un effettivo pericolo per l’incolumità pubblica, per gli animali domestici e per la circolazione stradale, necessità di essere contrastato in applicazione del “Piano Regionale di interventi urgenti per la gestione e l’eradicazione della Peste Suina Africana nei suini d’allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa) anni 2022-2026”.

«L’attenzione è alta anche a salvaguardia dei territori dislocati dal centro – ha spiegato Gianni Di Santo, assessore al verde pubblico e alle frazioni – con l’auspicio di riuscire ad arginare l’emergenza già con questi primi interventi». Un danno nel danno generato dai fenomeni incendiari che questa estate hanno ridotto in cenere diverse aree dei Nebrodi, spingendo le mandrie di cinghiali ad avvicinarsi sempre più ai centri abitati dove la vegetazione è stata risparmiata dai fuochi, saccheggiando orti e giardini. In cerca e a corto di cibo, diverse invasioni si sono infatti verificate nelle contrade ora oggetto delle opere di abbattimento selettivo.