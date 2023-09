Il momento tanto atteso è arrivato, il plesso “Giuseppe Milici” ha ufficialmente riaperto i battenti.

I locali sono stati benedetti da don Giuseppe Di Martino, parroco del “Sacro Cuore di Gesù”, che ha consegnato a tutti, in primis insegnanti e alunni, tre verbi: «camminare insieme, educare, crescere nell’amicizia». Dopo circa un anno e mezzo, la scuola elementare di corso Matteotti, afferente all’istituto comprensivo “Luigi Pirandello”, ieri è stata restituita alla città di Patti e ai piccoli studenti che finalmente godranno di un ambiente completamente ristrutturato.

Insieme per il taglio del nastro inaugurale, con la dirigente Clotilde Graziano, il sindaco della città di Patti, Gianluca Bonsignore, e il suo predecessore, Mauro Aquino. L’iter che ha permesso l’intercettazione del fondo di 1.427.704,83 euro a valere sul Po Fesr 2014/2020, era stato avviato, infatti, dal precedente Esecutivo. Dopo una battuta di arresto e una conseguente proroga dei termini per il completamento, finalmente il nuovo anno scolastico può riprendere nella storica e frequentatissima sede. Per via dei lavori, l’Amministrazione comunale era stata costretta a disporre il trasferimento degli alunni dislocando le classi al centro socio-formativo Santa Rosa e nei plessi scolastici di Patti Marina e contrada Gallo. L’intervento ha consentito la completa ristrutturazione sia interna che esterna dell’edificio, l’adeguamento sismico e l’aggiornamento degli impianti idrico, sanitario, elettrico, antincendio, termico e di climatizzazione. Ma non solo, spazi prima inutilizzati sono stati recuperati a vantaggio della didattica e dei cortili esterni dove sono sorti un campo di mini basket, una pista per la corsa e un’area green attrezzata per attività di giardinaggio grazie ai fondi del Pon “Edugreen”.

Alla cerimonia di riconsegna hanno presenziato autorità civili e militari, insegnanti e dirigenti che hanno lavorato nella scuola e nell’istituto “Pirandello”, gli attuali dirigenti degli altri istituti cittadini e molti genitori. «Un giorno di festa – ha evidenziato la dirigente Graziano – perché la scuola continua ad essere un presidio importante e un punto di riferimento per le famiglie. Per questo abbiamo voluto rendere partecipi tutta la comunità scolastica e cittadina, di oggi e del recente passato, le autorità e i genitori». «Inaugurare una scuola è sempre un momento importante per una comunità – ha sottolineato il sindaco Bonsignore – perché significa investire».