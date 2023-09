Il Rosmarino e L’Aquila Bafia si confermano in testa nel Campionato di Promozione Girone B, imponendosi in trasferta nella seconda giornata e rimanendo a punteggio pieno in classifica con 6 punti.

Il Rosmarino ha superato 3-0 l’Atletico Messina con la doppietta del bomber Tindaro Calabrese al 25′ e al 44′ (terzo gol stagionale per l’attaccante) e la rete di Biondo al 72′. Invece L’Aquila Bafia ha sconfitto 2-0 la Pro Mende, con i gol di Aloe su rigore e di Lo Presti. Nell’altro anticipo del Sabato pareggio 2-2 tra Santangiolese e Valle del Mela. Per i locali sono andati a segno Di Stefano e Nibali, mentre per il Valle del Mela ha realizzato una doppietta Battaglia

Nei match di oggi da segnalare Città di Galati-San Fratello, partita che verrà disputata al Comunale “Pippo Giacobbe” di Rocca di Capri Leone, Nuova Azzurra Fenice-Aluntina e Nuova Rinascita Patti-Città di Mistretta. Infine nel Girone C larga vittoria 4-1 del Real Aci contro il Santa Domenica Vittoria; inutile per gli ospiti la rete di Spitaleri