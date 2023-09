Il Palermo sbanca Ascoli con un gol siglato al 92’ da Mancuso, entrato in campo quando si erano già giocati venti minuti del secondo tempo.

La vittoria preziosa ottenuta in terra marchigiana serve anche a sfatare quel tabù che vedeva i rosanero sempre in difficoltà al rientro dalla sosta. E invece stavolta è andata bene con Corini e i suoi ragazzi che centrano la terza vittoria di fila. La seconda senza subire reti. Che poi, dall’inizio del campionato di Serie B, la difesa rosanero è stata perforata una sola volta.

I cinque cambi nella ripresa disposti proprio da Corini nella ripresa conferiscono al Palermo nuova freschezza. La rete decisiva è arrivata, appunto, al minuto 92. Di Mariano calcia dalla bandierina e trova la prontezza e l’opportunismo di Mancuso, il più rapido di tutti a spingere il pallone oltre la linea di porta per la gioia dei 500 tifosi palermitani in festa sugli spalti del Del Duca. FOTO: Tullio Puglia per pagina Facebook Palermo FC –