Da un pò di tempo le panchine sono diventate uno strumento di denuncia. Vengono colorate di arcobaleno contro l’omofobia, di rosso per dire “No alla violenza sulle donne”, di giallo contro il bullismo e adesso anche di Viola a reclamizzare la gentilezza quella vera, che valorizzi la cultura delle relazioni, della legalità, della solidarietà.

In molti comuni italiani stanno sorgendo le panchine della gentilezza. Panchine viola realizzate da insegnanti, alunni o cittadini che riportano frasi positive per promuovere atti di gentilezza mettendo sempre al centro bambini e ragazzi, con l’intento di favorirne il benessere e la crescita.

Il comune di Villafranca Tirrena continua a promuovere Gentilezza…con ben 7 panchine. Dopo l’inaugurazione della panchina a Serro voluta fortemente da Lino Giacobbe, un privato cittadino che ha pensato di fare qualcosa a favore della comunità dove vive, l’associazione Amare Villafranca contiinua ad abbracciare con entusiasmo e partecipazione questa lodevole iniziativa.

Villafranca Tirrena diventerà parte del progetto Messina Provincia Gentile, ideato e proposto dalle ambasciatrici di gentilezza Katia Gussio e Loredana Tuccio volontarie dell’associazione COR ET AMOR DI IVREA. La Gussio è rappresentante della Sicilia del progetto “Costruiamo gentilezza”.

Sabato 16 settembre con inizio alle nove sono state ufficialmente inaugurate 2 panchine della gentilezza in piazza Castello e sul Lungomare Cristoforo Colombo. Ed è solo l’inizio… Il comune tirrenico si tingerà di viola con la pitturarazione di altre 5 panchine su tutto il territorio comunale.

L’ associazione Amare Villafranca si è presa carico oltre che della pitturazione delle panchine di colore Viola anche della sistemazione e della loro manutenzione. Ha inoltre pensato alla realizzazione di 7 targhe da apporre su ogni panchina in ognuno delle quali veniva evidenziata la citazione di uomini colti e virtuosi che della gentilezza hanno fatto il loro modus operandi.

“Sarebbe per noi un piacere” coinvolgere i bambini, gli anziani e tutti coloro che vorrebbero dare un colpo di pennello per far percepire con questo segno simbolico che la gentilezza è fondamentale per ognuno di noi. Ci vogliamo provare! Proviamoci tutti insieme a essere gentili!. A dirlo è il Presidente dell’associazione Amare Villafranca Fabrizio D’Andrea, che insieme a molti bambini, a Michele Catalfamo, a Margherita Cucinotta, a Bartolo Costanzo, a Lorenza Tomasello, a Fabrizio D’Andrea alla cronista viola Lucia Cava e a Katia Gussio sta realizzando tanti piccoli angoli di Gentilezza nel paese di Villafranca tirrena.

L’ ambasciatrice Katia Gussio

ringrazia l’associazione Amare Villafranca nella persona del Presidente Fabrizio D’Andrea, che ha risposto con entusiasmo e grande sensibilità all’iniziativa. La pitturazione delle panchine viola è un messaggio che vuole arrivare soprattutto alle giovani generazioni, per questo sono invitati all’ evento i più piccoli. La panchina viola è solo un simbolo, la società ha bisogno di atti concreti.si può diventare più gentili, si deve.!.La lettura delle citazioni apposte sulle panchine può aiutare le persone a riflettere e ricordare a tutti i passanti l’importanza di essere gentili sempre. La citazione scelta per essere apposta sulla targhetta della panchina a piazza castello accanto alla chiesa cita testualmente: “Riempiamo il cuore d’amore, la bocca di educazione, le mani di accoglienza. Solo così daremo vita alla gentilezza. Sii sempre gentile ( Papa Francesco)