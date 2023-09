Nel pomeriggio dello scorso 13 settembre, giungeva alla Sala Operativa del Commissariato di Milazzo, tramite il 112 NUE, una richiesta d’intervento per una bambina che si sporgeva pericolosamente da un balcone sito al 4° piano di uno stabile del centro cittadino di Milazzo.

In particolare, il richiedente riferiva, allarmato, che aveva notato una bambina di pochi anni che, stando in piedi su una sedia posizionata nel balcone, era appoggiata sul passamano della ringhiera, all’altezza dello stomaco, si sporgeva pericolosamente verso il vuoto, ed essendole caduto in strada un quaderno che lei teneva in mano, cercava di scavalcare, non riuscendoci.

Dopo pochi secondi dalla chiamata d’emergenza, i Poliziotti, utilizzando i dispositivi di emergenza, giungevano sul posto e si rendevano conto della necessità di intervenire rapidamente per evitare che si consumasse una tragedia.

Infatti, notavano che la bambina cercava di arrampicarsi sulla ringhiera la quale era strutturata in modo da poter essere utilizzata come scala fino ad una certa altezza; inoltre, accanto alla sedia, era presente anche un trolley che si prestava a facilitare l’arrampicarsi della piccola.

Nonostante nello stabile non ci fosse l’ascensore, uno degli Agenti di Polizia raggiungeva immediatamente il quarto piano per farsi aprire la porta, mentre l’altro si recava al piano superiore dove vi era un terrazzo condominiale che sporgeva sul balcone ove si trovava la bambina, intenzionato a procedere, eventualmente, secondo quanto dettato dall’emergenza che gli si poneva innanzi e, quindi, anche saltare nel balcone sottostante, qualora il collega non fosse riuscito ad entrare in casa.

Nel frattempo, lo stesso operatore riusciva a distrarre la bambina dalle sue intenzioni, chiamandola e attirando la sua attenzione. Contestualmente, l’altro operatore riusciva a farsi aprire la porta dalla madre della bambina, ignara di quanto stava accadendo, anche perché impegnata in una conversazione telefonica.

L’operatore, quindi, si precipitava verso il balcone e afferrava la bambina, che fortunatamente veniva intanto distratta dall’altro operatore, mettendola in salvo.

Il Procuratore della Repubblica di Barcellona P.G., dottor Giuseppe Verzera, nell’esprimere sentimenti di compiacimento per l’operato della Polizia di Stato, disporrà accertamenti al fine di verificare eventuali responsabilità penali nei confronti delle persone titolari della potestà genitoriale.