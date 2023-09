In concomitanza con i festeggiamenti in onore di Maria SS. Addolorata, è ritornata la settima edizione del goliardico format S. Stefano Got Talent.

Lo spettacolo viene portato avanti da Giusy Cerniglia, Alessandra Patti, Cinzia Sottosanti, Rosalia Sottosanti e Sebastiano Zitelli con lo scopo di dare libero sfogo alla verve creativa di tanti giovanissimi con delle attitudini artistiche.

Sul palco di piazza Liborio Gerbino, 16 sono stati i concorrenti in gara che si sono cimentati: nel canto, nel ballo e anche raccontando delle barzellette, pronti a dare libero sfogo attraverso le loro performance, offrendo uno spettacolo divertente e pieno di colpi di scena pronti a deliziare il pubblico, che nel corso di questi anni ha sempre seguito, divertendosi, questo genere di manifestazioni.

Questo show, intende rappresentare un’occasione di sfida corretta, leale e serena in un clima di assoluto divertimento e rispetto reciproco tra giovani.

E ogni esibizione è uno scacciapensieri, importantissimo e mettere in vetrina dei piccoli artisti e la maniera più semplice per cercare di scoprire qualcosa di innovativo.

È stata un’edizione un poco rivisitata in maniera da rendere ancora più attuale e innovativo questo show, creato per dare visibilità e valutare straordinarie performance di tutti i partecipanti, storie appassionanti e talenti fuori dal comune pronti ad esibirsi sul palcoscenico.

Alla fine premi per tutti i partecipanti, mentre la giuria ha avuto l’arduo compito di valutare attentamente ogni esibizione per poi decretare il vincitore assoluto, che è stato il giovanissimo Simone Lipari che ha interpretato la canzone dei Ricchi e Poveri, sarà perché ti amo.