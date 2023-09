Ieri mattina, nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra hanno arrestato, in flagranza di reato, un 46enne, per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Da alcuni giorni l’uomo era finito nel mirino dei Carabinieri che in più circostanze lo avevano avvistato in compagnia di persone note quali assuntori di droghe. Dopo aver effettuato specifici servizi di osservazione e pedinamento, predisposti a Caronia nei pressi dell’abitazione del 46enne, ritenendo che l’uomo monitorato potesse detenere droga in casa, i militari dell’Arma hanno dato corso ad una perquisizione domiciliare, all’esito della quale sono state trovate e sequestrate 16 piante di marijuana contenuti in altrettanti vasi custoditi all’esterno dell’abitazione, in prossimità di una scala esterna e comunque nella disponibilità dell’indagato.

Le piante sono state inviate al RIS Carabinieri per le analisi di laboratorio, mentre il 46enne è stato invece arrestato e, una volta ultimate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ristretto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.