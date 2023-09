Sopralluogo, in settimana, presso il Parco della Magnolia che a breve sarà oggetto di importanti lavori di riqualificazione.

Presenti il vicesindaco e assessore alle Infrastrutture e Lavori Pubblici Salvatore Mondello, il sub commissario per il Risanamento Marcello Scurria, il CdA di A.RIS.ME., il presidente della V° Municipalità Raffaele Verso e alcuni consiglieri comunali.

“Una riqualificazione complessa – ha dichiarato il vicesindaco Mondello – in chiave storica, architettonica e ambientale, per una parte splendida di territorio, che sarà restituita alla città e che costituisce un ulteriore importante tassello per il risanamento di Messina. E’ stato un lavoro lungo e difficile, per il quale ringrazio sentitamente tutti coloro che si sono impegnati in quella che potrei definire come una battaglia di civiltà. L’Amministrazione comunale continua a lavorare senza sosta su tutti i fronti, cercando di definire le tante annose questioni rimaste irrisolte, che potranno cambiare il volto della nostra città, che merita attenzione e cura”.