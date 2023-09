L’appello pubblico del Rev. Amante della Chiesa Ortodossa Ucraina di Messina è stato raccolto da Arcigay Makwan Messina aps che si è rivolto ad associati e non per venire incontro alla necessità di materiale scolastico per bambini ucraini.

“Don Amante, sacerdote ortodosso della chiesa Ucraina a Messina spesso ha risposto ai nostri appelli per aiutare famiglie o singoli in momenti che noi non potevamo- spiega il presidente Rosario Duca-. Oggi la richiesta è per bambini e ragazzi Ucraini rifugiati a Messina e che visto l’inizio della scuola necessitano di matite, penne, matite colorate, zaini per bambini e ragazzi, quadernoni”.

Una settimana dopo “siamo lieti di poter dire che la risposta c’è stata ed è venuta da chi pur con sacrificio ha voluto fare la propria parte. Ieri abbiamo consegnato al Rev. Amante una seconda trance di donazioni e siamo certi che nei prossimi giorni grazie alla generosità dei e delle cittadine faremo una terza trance. Ringrazio pubblicamente quant* hanno risposto al nostro appello privato donando a favore dei bambini e ragazzi Ucraini il materiale didattico necessario. Alle parole preferiamo i fatti. Sempre!”conclude.