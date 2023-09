Poker di nuovi arrivi in casa Nuova Igea Virtus.

Intanto l’arrivo in prestito del difensore Michele Albarella, classe 2006, nativo di Napoli, prodotto del vivaio della Folgore Milazzo. Il giovane calciatore inizia all’Academy del centro mamertino e prosegue alla Folgore, dove è uno degli elementi più validi delle formazioni Allievi e Juniores. Per lui anche l’esperienza della Rappresentativa giovanile siciliana. Senso della posizione ed atletismo, Michele Albarella è uno dei tanti giovani calciatori aggregati alla squadra di mister Ferrara sin dalle prime settimane di preparazione. Vestirà la casacca numero 3

Raggiunto l’accordo con il trequartista palermitano Mattia Catanzaro, classe 2004, proveniente dal Siracusa Calcio 1924. Reduce dalle esperienze giovanili con le gloriose casacche della Spal (9 gol) e del Torino, il calciatore siciliano viene ingaggiato dal Sassuolo per poi passare ai rosanero del Palermo, dove si guadagna il grande palcoscenico fino alla chiamata dei mesi scorsi da Siracusa. Destro dalla classe sopraffina, Mattia Catanzaro è abile a trovare la via del gol così come mettersi a disposizione della squadra, grazie a un bagaglio tecnico indiscusso e alla capacità di sapere calciare il pallone sia in movimento che da fermo. Un elemento di grande prospettiva, tuttavia pronto al salto tra i professionisti. Ha scelto il numero 71, anno di nascita del padre.

Arriva anche in prestito il portiere catanese Giuseppe Lumia, classe 2004, di proprietà del Siracusa Calcio 1924. Nativo di Conegliano (Treviso) ma catanese doc, cresce e si forma con il settore giovanile del Calcio Catania. L’esordio in serie D avviene poco più che maggiorenne a Biancavilla, per poi registrare una decina di presenze in quarta serie con la casacca del Ragusa. L’anno scorso è a Siracusa, dove conquista la promozione in D dalla finestra dei playoff. Reduce dal lavoro di preparazione atletica con la formazione di mister Gaspare Cacciola, arriva a Barcellona Pozzo di Gotto con tante motivazioni.

Infine, l’accordo con l’attaccante siciliano Gian Marco Distefano, classe 2000, proveniente dal Paternò. Il ventiduenne attaccante cresce professionalmente nella sua città natale, a Catania, dove a livello giovanile inanella record su record, ottenendo con 23 gol stagionali anche lo scettro di capocannoniere d’Italia nel campionato Berretti. All’ombra dell’elefantino registra anche una decina di convocazioni e presenze in Lega Pro con la prima squadra. Segue il prestito oneroso alla Lazio, club in cui si fa notare subito mettendo a segno un gol in due gare (campionato interrotto per emergenza Covid). Torna a Catania e s’accasa al Paternò (4 gol in 28 presenze). A seguire Messina (Lega Pro) e Acireale (serie D), fino all’esperienza col Paternò. Attaccante eclettico e dalle qualità tecniche indiscusse, Gian Marco Distefano riesce a ricoprire tutti i ruoli del fronte offensivo. Una nuova soluzione per mister Pasquale Ferrara, che potrà aumentare e non poco il livello qualitativo del parco attaccanti. Ha scelto la casacca numero 20.