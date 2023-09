Il Tenente di Vascello Pierdomenico Miscioscia, 32enne pugliese, proveniente da Crotone, è il nuovo comandante dell’Ufficio circondariale marittimo di Sant’Agata Militello.

Il passaggio del testimone stamani con il Tenente di Vascello Luca Guadagno, che lascia Sant’Agata dopo due anni per approdare a La Maddalena.

L’insediamento ufficiale questa mattina con la cerimonia cui ha preso parte il comandante della Capitaneria di Porto di Milazzo, Capitano di Fregata Luca Torcigliani, alla presenza dei militari e del personale civile in forza alla Guardia Costiera santagatese.

Nutrita la platea di sindaci del comprensorio presenti all’insediamento, con i rappresentati delle forze dell’ordine e delle associazioni combattentistiche locali.

Il neo comandante Miscioscia nel 2011 è entrato in Accademia Navale a Livorno, dove ha frequentato, fino al luglio 2016, il corso normale per Ufficiali dei Ruoli Normali del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. Ha conseguito nel luglio 2014 la laurea triennale e nel luglio 2016 la laurea specialistica in “Scienze del governo e dell’amministrazione del mare” presso l’Università degli Studi di Pisa. Nel suo curriculum figurano quindi già numerosi incarichi e riconoscimenti per particolare rendimento in servizio.