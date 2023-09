Arrivano le richieste di condanne nel processo per la tragica morte di Salvatore D’Agostino, il quindicenne di Gaggi deceduto nel 2016 dopo essere rimasto folgorato urtando un faretto nella piazza del suo paese, in un luogo accessibile a tutti, mentre giocava a calcio con gli amici.

L’accusa ha chiesto nove mesi di reclusione per la presidente di Gemmo S.p.a., Susanna Gemmo, e per un manager della società, Francesco Trimarchi. Dalle parti offese come i genitori, già costituitisi parte civile, assistiti dall’avv. Filippo Pagano è stata chiesta l’affermazione della penale responsabilità dei vertici dell’azienda veneta e la condanna in solido al risarcimento del responsabile civile, Gemmo S.p.a. appunto. I familiari dello sfortunato ragazzo per tutte le questioni risarcitorie e stragiudiziali si sono rivolti a Studio 3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e tutela dei diritti dei cittadini.

Diverse le richieste dei difensori degli imputati e dell’azienda che hanno avanzato istanza di proscioglimento da ogni accusa per i loro assistiti sostenendo che non avrebbero responsabilità e che eventuali colpe sarebbero semmai da attribuirsi all’impresa subappaltatrice e al Comune. Il giudice Alessandra Di Fresco ha rinviato il processo al 19 ottobre. In questa data è attesa la sentenza.