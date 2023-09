Un anno dopo gli arresti dell’operazione antidroga coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Messina, che ha fatto luce su un gruppo che gestiva un traffico di sostanze stupefacenti sull’asse tra la Calabria e la Sicilia arrivano le richieste dell’accusa. Sono 45 le condanne avanzate durante l’udienza preliminare che vede 65 persone indagate. Molti hanno chiesto il rito abbreviato.

L’accusa, rappresentata dai pubblici ministeri Antonella Fradà e Francesco Massara, ha formulato le richieste di condanna davanti al gup Claudia Misale chiedendo 45 condanne per un totale di oltre 520 anni di carcere.

La condanna più alta, 20 anni, è stata chiesta per Giovambattista Cuscinà considerato a capo dell’organizzazione, per Francesco Cuscinà e Maria Cacopardo. L’indagine della Guardia di Finanza sfociò in una serie di arresti a dicembre 2022 riguardanti capi e gregari del gruppo che aveva come base operativa un vicolo cieco del quartiere Giostra.

Queste nel dettaglio le richieste per i singoli imputati: Giovanbattista e Francesco Cuscinà e Maria Cacopardo 20 anni, Viviana Di Blasi 16 anni e 4 mesi, Antonio Pelle 13 anni, Bruno Gioffrè 16 anni e 6 mesi, Giovanni Bonanno 3 anni e 4 mesi, Saverio Maisano 14 anni, Antonino Davide Zaccuri 11 anni e 3 mesi, Pasquale Mollica assoluzione, Litterio Gaetano Geraci 12 anni, Mario Bonaventura 14 anni, Antonio Giuliano Suraci assoluzione, Umberto Suraci assoluzione, Daniele Sulas assoluzione, Francesco Alati 10 anni, Davide Stroncone 14 anni, Graziano e Giuseppe Castorino 14 anni e 9 anni e 4 mesi, Patrick Antonio Emanuele 10 anni e 6 mesi, Maurizio Papale 12 anni e 4 mesi, Gianpaolo Scimone 14 anni e 6 mesi, Giovanni Vezzosi 12 anni e 6 mesi, Giuseppa Di Amico Giando 9 anni e 3 mesi, Tiziana Mangano 2 anni e 20 mila euro di multa, Calogero Rolla 14 anni, Filippo Bonanno 14 anni, Giuseppe Abate 12 anni e 4 mesi, Francesco Spadaro 12 anni, Gianluca Siavash 14 anni, Davide Lo Turco 14 anni, Natale Viola 14 anni, Rosa Bonanno 13 anni e 8 mesi, Maurizio Trifirò 16 anni, Francesco Giuffrida 8 anni e 4 mesi, Salvatore e Carmelo Lo Duca 12 anni e 8 mesi e 8 anni e 8 mesi, Benedetto Mesiti 14 anni, Michele Fusco 12 anni e 6 mesi, Daniele Giannetto 12 anni, Alessandro Buonasera 12 anni e 4 mesi, Giovanni Kevin Calarese 8 anni e 6 mesi, Francesco Musolino 9 anni e 3 mesi, Antonino Alessandro assoluzione, Nunzio Pantò 8 anni, Santo Sarnataro 6 anni e 6 mesi, Claudio Rotondo 4 anni, Giuseppe Galli 6 anni, Emanuele Bonasera 3 anni e 6 mesi, Giuseppe De Francesco 3 anni e 4 mesi.