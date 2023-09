Cielo ancora sereno o poco nuvoloso a causa di leggere e innocue velature che interesseranno la Sicilia.

Le temperature rimarranno stazionarie per tutto l’arco della giornata. I venti spireranno deboli dai quadranti nord orientali, in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali.

Per quanto riguarda i mari, gli stessi si presenteranno poco mossi.