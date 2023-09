Per il momento gli 11 ragazzi del Liceo Galilei di Spadafora non ripeteranno l’esame orale di maturità.

Il Tar di Catania ha deciso, in via cautelativa, di sospendere il procedimento in attesa che si svolga l’udienza con il contraddittorio delle parti. Nell’attesa dell’esame approfondito quindi non si farà l’esame. Una decisione tecnica che blocca tutto fino a quando non si riunirà la Camera di Consiglio.

La decisione del Tar arrivata oggi tiene conto del fatto che la data che era stata prevista per il nuovo svolgimento della prova orale era antecedente a quella della Camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare collegiale.

Accolto quindi il ricorso presentato dagli avvocati che rappresentano gli studenti che si sono opposti. Qui l’articolo precedente.