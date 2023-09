Un uomo, a quanto pare un anziano in stato confusionale, è stato salvato nelle buie acque di Levante ieri sera, poco dopo le 23, a Milazzo, grazie all’intervento a dir poco provvidenziale del rimorchiatore Jijel con a bordo il comandante Antonio Cambria, il direttore di macchina Gaetano Montecucco e Giuseppe Picciolo.

L’uomo è stato avvistato nei pressi dell’ex hotel Silvanetta ed è subito sembrato in difficoltà. Il personale di bordo del rimorchiatore ha allertato la Guardia Costiera che è subito intervenuta. Intanto all’uomo in mare è stato lanciato un salvagente per aiutarlo a rimanere a galla.

Al suo recupero hanno poi proceduto proprio i militari giunti a bordo della motovedetta CP 875. Successivamente l’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario. (frame video per foto in evidenza tratto da OggiMilazzo.it)