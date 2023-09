«È qualcosa di indescrivibile, se non la vivi, non la puoi capire», un’inedita intervista che assomiglia tanto a un’opera cinematografica.

Per la serie “tratto da una storia vera”, è la trama imprevista che ha segnato indelebilmente la vita di due orlandini. Un giorno come tanti altri, quell’ormai lontano 10 giugno del 2000 è, però, senza tempo. Non sbiadisce, non smette di lasciare col fiato sospeso chi l’ascolta, non fa tacere la domanda, fra sé e sé, «E se qualcosa del genere capitasse a me?». Cosa abbiano fatto in quelle interminabili 36 ore in alto mare ce lo racconta, visibilmente emozionato, Giuseppe Caruso.

Della sua personale esperienza, condivisa con il cognato Basilio Mentesana, riporta i dettagli e le sensazioni, quasi a ricreare l’acqua gelida di quella notte. Una piccolissima imbarcazione da pesca speronata da uno yacht – “una montagna ci ha investito” – distruggendo la barca e le speranze dei due malcapitati abbandonati in mare. Non vedendoli far rientro, la macchina delle ricerche si mise in moto, ma non fu facile né immediato ritrovare i due uomini sballottati dalle correnti. Fino a quando… Niente spoiler, ascoltiamo la viva voce del sopravvissuto.