È scomparsa ieri, a 87 anni, Rosalba Filardi Bonanzinga, più conosciuta come la “signora dei libri” di Messina.

Perché del mondo dei libri aveva fatto la sua missione. Da quando nel 1969 aveva fondato, assieme al marito Nino, la libreria Bonanzinga. La scelta di tornare in riva allo Stretto dopo l’esperienza torinese e la ferma volontà di investire in cultura le hanno permesso di diventare un punto di riferimento per quanti in lei sapevano di trovare buoni consigli.

Quando la direzione della libreria è passata alla figlia Daniela, non ha smesso di partecipare agli eventi che nella “casetta blu” venivano organizzati. Presentazioni, club di lettori e letture condivise la vedevano sempre in prima linea con la stessa voglia e passione del primo giorno.