Cinque anni, un sorriso travolgente e la grinta di chi ha già le idee abbastanza chiare. Il piccolo Gioele Costa è riuscito a conquistare anche la Spagna all’undicesima edizione di “The Best Model of Universe 2023”.

“L’importante è partecipare, ma vincere è più bello” è il suo motto, che veste a pennello la sua personalità grintosa ma sempre modesta e vogliosa di mettersi in gioco. Gioele, nella competizione spagnola che ha visto partecipare concorrenti da tutto il mondo, è riuscito a portarsi a casa ben due premi. È stato il 1° classificato per “The Best Model Popularity” e il 3° classificato per “The Best Model Of Universe”. Un risultato che inorgoglisce tutta Pace del Mela, ma in particolare i suoi genitori, mamma Rosy e papà Antonio, che con fierezza accompagnano e sostengono il figlio. Il plauso a Gioele è arrivato anche dall’Amministrazione Comunale e dal Sindaco Mario La Malfa che ieri ha ricevuto il piccolo Gioele.

Un bimbo dai sani principi, molto leale e con un sano spirito di competizione che gli permette di assaporare sempre la gioia della partecipazione. Un piccolo grande ometto che riempie di gioia i suoi genitori.

La sua storia inizia per gioco e con la complicità di un angelo custode davvero speciale. La sua nonnina aveva sempre visto in Gioele tante potenzialità e aveva invitato i genitori a iscriverlo a qualche concorso. Poi la tragedia, la morte prematura della sua nonnina e il dolore. Un giorno la mamma di Gioele vede l’annuncio di un concorso che si sarebbe tenuto proprio il giorno del compleanno della nonna: un segno da parte dell’angelo custode di Gioele. E così via la prima gara vinta, la prima sfilata, fino ad arrivare al piccolo schermo con la partecipazione ad un cortometraggio di Rai Cinema. A maggio a Fiuggi Gioele è stato premiato come “volto emergente del cinema italiano”. Oggi l’ennesima soddisfazione con la sua nonnina, angelo custode pieno d’amore, che veglia su di lui. Ed è proprio a lei che Gioele pensa ogni volta che varca una passerella: volge gli occhi al cielo e guarda la stella più bella.