Quella di Antonino Donato è l’ennesima morte bianca, l’ennesimo dolore che allunga una scia di lacrime e disperazione.

La tragedia al Porto di Salerno ha gettato nello sconforto tutta la comunità messinese, in particolare modo quella zona Nord, Ganzirri nello specifico, dove Nino era cresciuto in mezzo a tanti amici, con la passione per il mare e per il calcio. Nino è morto dopo essere stato travolto da un trattore in manovra sulla banchina al molo 26. Un suo collega, anche lui primo ufficiale di coperta della Cartour Delta, di due anni più giovane, è rimasto gravemente ferito e attualmente si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Ruggi.

La Procura di Salerno ha aperto un’inchiesta per fare luce sui fatti, affidando le indagini alla Polizia di Stato che avrebbe anche acquisito alcune immagini che avrebbero immortalato le fasi del tragico incidente che si sarebbe verificato durante le operazioni di imbarco dei mezzi. La motonave sarebbe dovuta salpare alle 14,30 in direzione Messina.

Sulla tragedia è intervenuto anche il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina, ingegnere Mario Mega, da ieri in contatto con il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Andrea Annunziata. “Tutta la comunità portuale messinese è profondamente addolorata per l’incidente occorso nel porto di Salerno che ha causato la morte del secondo ufficiale della m/n Cartour Delta Antonio Donato e il ferimento di un collega, entrambi giovani concittadini della città dello Stretto. – ha affermato – Alle famiglie, alla marineria tutta ed all’operatore Caronte&Tourist giungano i sentimenti più sinceri della vicinanza e del cordoglio mio personale e dei colleghi dei porti dello Stretto”.

Il Presidente Mega ha poi aggiunto “Oggi è un altro giorno triste per la portualità italiana che piange in troppe occasioni vittime sul lavoro. Nonostante gli sforzi di tutti queste tragedie non diminuiscono e questo deve spingerci ad impegnarci sempre di più con azioni preventive e di controllo. Nei prossimi giorni convocheremo d’urgenza il Comitato di igiene e sicurezza portuale per discutere quali iniziative adottare per evitare che questi tragici incidenti possano verificarsi anche nei nostri scali”.