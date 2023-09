L’architetto Calogero Beringheli, nativo di Caronia, è stato nominato direttore reggente del Parco dei Nebrodi.

Ufficializzato il decreto firmato dall’assessore regionale al territorio e ambiente Elena Pagana che nomina il funzionario, in atto dirigente generale del Dipartimento dell’Urbanistica, alla guida dell’area protetta nebroidea nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali previste dal regolamento di organizzazione dell’Ente per l’individuazione del nuovo direttore, il cui posto era rimasto vacante a seguito delle dimissioni di Ignazio Digangi lo scorso agosto.

Rino Beringheli, 63enne, da decenni nei ruoli della Regione siciliana, ha già ricoperto diversi incarichi importanti, tra cui quello di commissario del Consorzio autostrade siciliane tra il 2010 e il 2011, ed è stato sindaco del comune di Caronia dal 2011 e al 2016.